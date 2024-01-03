4月中九龍城搞美食潑水「泰」鑌紛　林村摸黑掟寶碟

18區推動日夜都鑌紛，九龍城有小曼谷之稱，由於在4月中旬 (泰國新年)，而每年會有泰 國人及地區團體選擇在區內組織「潑水節 」，故當區民政事務處建議屆時舉辦名為「龍城美食潑水『泰』繽紛」嘉年華，透過向市民提供地道的泰式美食、歌舞、泰拳比賽等文化體驗。

打卡地標有3個建議，包括以舊啟德機場及航空為主題，在啟德車站廣場設置一個打卡區域，把地面設計成一條跑道並以3D畫展示一架正在起飛的飛機，以及放置配合主題的裝置道具如登機閘口牌等；以懷舊霓虹燈牌為主題，於啟德車站廣場或九龍寨城公園的一幅牆壁或背幕裝上多塊LED霓虹燈牌，燈牌展示內容為九龍城舊日的店舖名稱(如戲院、超市 )、文字和特色圖案等，以及以牛棚或汽車渡輪碼頭為主題，在牛棚藝術村牆(白色部分 )以3D畫繪畫昔日牛棚或汽車渡輪碼頭的面貌。

有心唔怕遲，天黑都係許願時。大埔區議會提出建議方案，於農曆新年期間在林村許願廣場舉辦「許願夜市」，並會配合首創發光寶碟讓市民拋擲許願，以及加入夜間舞台表演。為配合許願夜市，林村許願廣場附近空地擬加設特色打卡造景及擺設。

大埔區議會秘書處文件指上月20日的預備會議中，各與會者已經就提振大埔地區經濟的計劃提出意見。經考慮實際情況後提出林村許願夜市，及大埔藝術中心藝文青夜市集兩個建議方案。前者在農曆新年的香港許願節期間，許願樹會新加夜間亮燈安排，林村許願廣場會加入夜光舞獅、音樂會等表演活動；而許願節的不同攤檔會，延長營業時間至晚上，市民於6時後消費可獲贈發光祈福水燈，於現場祈福池放玩。場內亦會增設發光燈牌及造景作打卡點，供遊客打卡留念。

至於藝文青夜市集，則與當區的非牟利青年服務機構合作，於下月14日(情人節)至3月14日(白色情人節)的週末在大埔大埔藝術中心舉行。市集期間會安排戶外餐飲服務、街頭表演、藝術展覽，內裏的文青攤檔則售賣潮流小飾物、乾花、有機產品等文創產品。