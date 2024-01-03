上水古洞一豬場爆豬瘟　漁護署正銷毀逾400豬隻

上水一豬場爆發非洲豬瘟病毒。漁農自然護理署今日(3日)表示，昨日(1月2日)從上水古洞一持牌豬場所抽取的6個樣本，經檢驗後發現其中2個樣本帶有非洲豬瘟病毒。漁護署根據非洲豬瘟應變方案，已即時禁止有關豬場運出任何豬隻，直至另行通知。為謹慎起見，署方正安排銷毀場內全部400多頭豬隻。個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。至於上周六(12月30日)公布的元朗豬場爆發非洲豬瘟事件方面，署今日完成銷毀及處理全部共939頭豬隻。

漁護署已安排人員巡查上水相關豬場3公里內的7個豬場，並會為豬隻採樣作非洲豬瘟病毒檢測。為審慎起見，署方正暫時禁止該等豬場運出豬隻直至另行通知。至於3公里以外的其他豬場，漁護署暫無收到豬隻有異常情況的報告。署方指，內地活豬運輸車及本地活豬運輸車每次離開上水屠房前須徹底清潔消毒，兩者的清潔消毒地點在分隔的專用位置。上水屠房亦已即時加強設備及人手以進行兩者的清潔消毒工作，因此屠房無須關閉或銷毁其他豬隻。

另外，漁護署人員正分階段巡查本港所有持牌豬場，以確保豬農妥善實施良好生物保安措施，並會繼續密切監察以及早發現豬隻異常情況和豬場是否受到感染，同時亦已加強監察涉事豬場附近的野豬活動情況。此外，漁護署亦正透過短訊群組和豬農保持密切聯繫，讓他們知悉非洲豬瘟的最新情況，以及如何防止豬隻受感染。

此外，上周六公布的元朗豬場爆發非洲豬瘟事件方面，漁護署自本周一(1月1日)起派員到該位於元朗新田的持牌豬場銷毀及處理全部共939頭豬隻。行動今日完成，所有銷毀及處理的豬隻已按照既定程序運往新界西堆填區棄置。署方會為該豬場安排徹底清潔及消毒，並已就事件通報世界動物衞生組織，同時正聯同國際專家調查及了解非洲豬瘟病毒的源頭。

至於元朗有關豬場3公里內的其他8個豬場，為審慎起見，漁護署目前仍然禁止該等豬場運出任何豬隻。待有關區域內其他檢出非洲豬瘟病毒的豬場完成銷毀行動後，漁護署會適時安排獸醫巡查區域內的豬場，並再次從豬隻抽取樣本進行非洲豬瘟病毒檢測。如沒有發現豬隻健康情況有異，而非洲豬瘟病毒測試結果均為陰性，該署才會容許有關豬隻運往屠房。