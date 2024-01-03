內地平台疑遙距應診誘長者使醫療券　衞生署：將抽查及追究

衞生署表示，以長者醫療券支付的所有醫療服務不能以遙距方式進行。

去年出台的施政報告提出「長者醫療券大灣區試點計劃」，讓長者可在原有基礎上，於約5間大灣區醫療機構使用醫療券，方便在內地的長者。有網絡平台及疑屬非指定範圍機構者聲稱長者可遙距應診及使用醫療券，衞生署今日(3日)澄清，長者醫療券使用範圍並不涵蓋互聯網／遙距醫療服務。又稱會定期抽樣檢查醫療券個案，嚴肅跟進及追究涉虛假聲明的個案。

衞生署發言人強調，長者必須親身接受參與長者醫療券計劃的本港服務提供者的醫療服務，或前往香港大學深圳醫院的指定診療中心、醫技科室及其外設的華為荔枝苑社區健康服務中心接受門診醫療護理服務，才可以使用長者醫療券。所有使用長者醫療券支付的醫療服務均不能以遙距醫療服務形式進行。

衞生署會根據監察機制進行定期或抽樣調查，確保公帑得以妥善運用，並會嚴肅跟進所有懷疑違反醫療券計劃規定或作出虛假聲明的個案，以及採取適當的行動或措施，包括將有關個案轉交執法機構調查。作出虛假聲明屬刑事罪行，一經定罪，可被處罰款及監禁。