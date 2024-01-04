日本東京山手線列車4人被砍傷　女疑犯涉殺人未遂被捕

日本東京JR山手線周三（3日）深夜發生的女子持刀傷人事件，警方已將20多歲的女疑犯以涉嫌殺人未遂拘捕，並正在調查事件詳情。

案中4名年齡介乎20多歲至60多歲的傷者都是男性，其中3人胸部和背部重傷，送往醫院救治，他們送院時均神智清醒；另有1人則據報右手臂被刺傷。

警方指，事發在周三晚約11時左右，JR山手線外回線一列行駛中的列車，有一名女子持刀砍傷乘客，其後有人按下列車的緊急按鈕，列車在秋葉原站緊急停下，警方當場將女疑犯拘捕，現場亦搜出了一把刀。由現場照片可見，一名身穿大衣女子被多名警員制服，之後被鎖上手銬帶走。當地傳媒指，在警方調查期間，疑犯承認了大部分指控。

受事件影響，JR山手線內回及外回線曾一度暫停運作，至午夜之後已全面恢復。有乘客憶述，事發時有其他乘客向他跑來，稱：「不好了！」之後，他就看見有一名女子被看來是乘客的人抓住，而她也有所反抗，有一把刀掉在她腳邊。另有乘客指，看到兩名傷者坐在月台的椅子上接受救治，他們看起來精疲力盡，地下也留下了血痕，很是嚇人。