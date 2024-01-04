都大獲撥款逾2000萬元　推孕婦抑鬱症篩查　料惠及1.3萬人

近期社會關注精神健康議題，除了學童面對學業壓力外，產婦面對的抑鬱症風險亦不容忽視。香港都會大學護理及健康學院獲基金撥款2,030萬港元，於全港8間公立醫院推出「賽馬會『順孕無憂』支援計劃」，為大約13,000名孕婦及其配偶、家人進行抑鬱症篩查，為他們提供一站式支援及改善精神健康，同時加強專業護理人員的訓練及公眾教育。

有研究指，本港逾16%孕婦有產後抑鬱症狀，另有約40%產前抑鬱症患者並未獲得精神健康服務支援。都大護理及健康學院、香港心理衞生會及香港基督教女青年會合作於今年展開上述計劃，為期3年，預計惠及10,800名孕婦和2,000名孕婦配偶、家人及照顧者，同時培訓約200名護士及2,550名護理系學生。

該計劃將於8間公立醫院婦產科推展，研究團隊會以電子應用程式了解應診孕婦的健康狀況、社會需求及風險，再透過問卷進行精神健康調查。除了主觀資料外，團隊亦收集客觀數據並利用生物指數分析，評估她們的抑鬱及焦慮風險。研究團隊將根據篩查結果，為不同抑鬱風險的孕婦及其家人提供合適支援措施和服務，包括設立情緒支援熱線，提供孕婦產前及產後分別最少6次及4次的輔導；舉辦工作坊，幫助孕婦及其配偶為迎接新生命作好心理準備，以及增進其家人和照顧者在照顧產婦及嬰兒方面的技能和知識。團隊將於產前和產後為服務對象提供嬰兒用品及產後護理用品，加強與孕婦溝通互動，了解她們不同階段的需要；以及開發電子學習資源和舉辦學術研討會等。