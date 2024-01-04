日航機師未目睹定翼機　空服自行決定疏散乘客

日本航空一架A350空中巴士客機周二（2日）傍晚降落東京羽田機場時，與一架準備飛往石川縣地震災區的海上保安廳定翼機相撞起火，客機全員379人成功疏散，定翼機5名機員死亡、1人重傷。當地傳媒周四（4日）引述消息報道，日航客機上的機師均供稱當時「未能以視線確認」海上保安廳定翼機。

肇事日航客機執飛編號JL516航班從新千歲機場起飛，周二下午5時47分降落羽田機場C跑道時，與跑道上一架海上保安廳定翼機相撞起火，客機繼續滑行約1公里後停下。日本放送協會引述日航透露，當時客機上有3名機師，他們供稱客機抵近跑道時未看見定翼機，因此從未考慮重新着陸，但有機師稱在相撞前一刻看到一些東西。日航指目前尚不清楚機師為何未看見定翼機。

報道指，日航客機和定翼機相撞後，機師所在的駕駛艙並未意識到客機起火。當機艙內開始冒出濃煙時，多名機艙服務員呼籲乘客冷靜，艙務長則前往駕駛艙報告事件，並率先打開前排附近兩個緊急出口安排乘客逃生。雖然機艙服務員一般必須收到駕駛艙指令，才能打開緊急出口，但機艙後排對講機故障，無法聯繫駕駛艙。於是機艙服務員決定主動打開餘下6個緊急出口中，唯一未起火的艙門疏散乘客。