紅的綠的申起錶價加$5及$4.5　大嶼山的士加幅27.3%三者最高

的士加價潮展開，的士業界早前就加價方案取得共識，除了市區的士和新界的士分別申請起錶加5港元及4.5港元，大嶼山藍的士會主席吳錦耀指，大嶼山的士(藍的)亦已提出加價申請，起錶由22港元加6港元至28港元，加幅約27.3%，屬3種的士中最高，跳錶則加0.1港元。吳認為加幅合理，因藍的客源以旅客為主，假期與平日生意差距大，維修成本高昂等，相信旅客亦不會介意加幅。

現時藍的起錶22港元，其後每200米跳錶收1.7港元，達到175港元後每次跳錶收1.5港元。吳錦耀指，藍的業界早前達成共識，起錶盼加至28港元，分段跳錶則分別加至1.8港元及1.6港元。他稱，藍的維修成本較高，需出荃灣等地區才可進行，而且旺淡季生意額差距大，故期望申請加價6港元彌補。

翻查資料，三的上次申請加價為2018年9月，藍的提出起錶加7港元、紅的及綠的申加6港元，最終同於2022年7月獲批加價3港元，加幅較申請減半。吳明言今次亦無信心可獲批加足，惟東涌「白牌車」猖獗，盼運輸署考慮業界難處。他又指，藍的客源多為旅客，旅客多乘的士到天壇大佛及寶蓮寺、來往機場至迪士尼等，相信旅客來港消費時不會特別介意的士加價。而運輸署早前表示正審視的士業界提出的加價申請。