政府研放寬市區輕微僭建　構思效法新界模式　不包括地庫或露台

本港市區建築物常見小型帳篷、冷氣機承托架等僭建物，政府現有市區檢核計劃，目的是經查證規模較小及潛在風險較低的僭建物，透過檢核計劃讓業權人可申請保留。但嚴重僭建個案如僭建地庫或露台等，則不會以檢核後保留的方式處理。發展局正研究將主動申報輕微僭建暫緩執法的安排由新界村屋擴展至市區，構思做法是放寬現時市區的「家居小型工程檢核計劃」範圍，但詳情待公布。立法會議員認為做法可接受，起碼對僭建物有最低限度檢查並記錄在案。

現時做法是凡未經屋宇署事先批准，或沒根據小型工程監管制度的簡化程序所做的樓宇加建或改動，均屬僭建，資料顯示，本港每年新增僭建個案約3萬宗。目前市區的「家居小型工程檢核計劃」，容許市民在經檢核後保留在該制度實施前(2010年12月31日前)已建造但未獲事先批准圖則的家居小型裝置，涉及4個類別。參加計劃的市民需委任專業人士檢查及核證有關家居裝置符合安全規定及相關規格，並向屋宇署呈交文件。

屋宇署於2021年另實施 「小型適意設施檢核計劃」，涵蓋11類小型適意設施，包括21個工程項目，例如花棚、支柱及實心圍牆等。但新界僭建申報計劃獲接納的僭建物則涵蓋以混凝土、鋼材等建造的沒圍封天台等構築物，若當局在市區亦引入新界式規管措施，估計不少市區建築的僭建物有望獲「放生」。

立法會發展事務委員會委員江玉歡指，目前僭建數量較多，局方執法人手有限，放寬計劃範圍屬好事，至少對僭建物作紀錄及有最低限度的安全檢查。她強調若僭建影響樓宇結構、消防安全及衞生三方面則絕不可放鬆。而當局不應將適用於新界的計劃套用於市區，因兩者樓宇設計不一，建議局方慎重考慮放寬範圍，並可先推行上述計劃一段時間後，在可控範圍下再收緊。