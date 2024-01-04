開會爭辯家訪實際操作　區議員：中西區屬中產難入屋

新一屆區議會由民政專員兼任區議會主席，以及關愛隊總指揮。為「共同推動社區的發展」，中西區區議會要求區議員與關愛隊合作在進行家訪活動，規定每名區議員須探訪至少25戶住戶，並建議入屋進行家訪。會上多名區議員關注區議員難以入屋，直言「一方面叫保安唔好立亂信人，第二方面畀我哋（區議員）家家戶戶去唔得㗎」，倡更改家訪要求至不一定入屋。不過，民政專員回覆指做到家訪「最理想」，因可以入屋留意到市民實際環境，期望區議員可先嘗試入屋。

中西區區議會秘書處將統籌區議會與關愛隊合作，在1月中旬至2月中旬推展家訪活動，藉此了解居民需要、送上新春節日祝福及家居清潔包。而區議員已獲編配一隊夥伴關愛隊，需與對應關愛隊落實家訪日期、時間及擬探訪的住戶資料，並於1月10日或之前告知區議會秘書處，每名區議員須探訪至少25戶住戶，區議會主席亦會參與部分家訪。

該區區議員楊哲安坦言，中西區非山頂區，而是所有中產以上，有物業管理公司，任何私型樓宇為中產以上有嚴格保安，形容「係入唔到屋」，如果保安讓他可以任意進屋，保安會失去工作，「一方面叫保安唔好立亂信人，第二方面畀我哋（區議員）家家戶戶去唔得㗎」，建議針對家訪解釋「可以變一變」，倡主席彈性處理，認為如果可以彈性處理，目標一定「超標」。該區區民政事務專員梁子琪回覆指做到家訪「最理想」，因可以入屋留意到市民實際環境，期望區議員可先嘗試入屋，如果無法入屋，可以討論使用其他方法。楊哲安續補充指早前與另一區議員馮家亮，以及梁子琪進行家訪一坐低要45分鐘，如果「好硬指標」，一定要家訪「議員會避重就輕」，「淨係做我自己橦樓」，憂令資源未必能平均方配。區議員金玲同樣關注在山頂入屋非常困難，問到區議會是否要求區議員一定要入屋家訪，問到可否以在會所服務或飲茶聚會代替。梁子淇強調安排有彈性，假使用盡所有方法都滿足不到容許「有服務轉移」

另外，中西區民政處亦要求區議員需要於本月10日或之前向區議會秘書處，提交與對應關愛隊落實家訪日期、時間及擬探訪的住戶資料，如地址、住戶人數等。對此，區議員張宗則指如果要指定探訪日期，住戶需要在家等待區議員，形容不是「Benfits(好處）」，而是負擔。中西區民政處職員則回覆指區議員可盡量提交資料。身兼正街關愛隊隊員的區議員李志恒則，期望社署或一直服務區內居民的社福機構可向關愛隊轉介有需要的長者，但當局一直以私隱為由拒絕提供資料。梁子淇回應指，向關愛隊提供資料恐怕會涉及私人問題，指如果有居民指自己只想接觸社署，當局難以強逼他們，但承諾會與其他部門商討，研究日後是否能夠簽署同意書，讓關愛隊可以獲得願意提交資料。