九龍城潑水節促地區經濟　區議員倡改善塞車　拉長舉辦日數

新一屆區議會正式上任。九龍城區議會今日（4日）召開區議會大會，討論推動地區經濟發展活動及在區內設打卡地標，包括九龍城區每年都會舉辦潑水節。當中有多名區議員均擔心區內舉辦活動時的交通問題，有議員表示區內經常有塞車問題，舉行大型活動時人流較多，要預先考慮交通配套；有議員則指為吸引遊客，應通過社交媒體，尤其是內地的社交媒體宣傳。會議最後有稍為超時，九龍城民政事務專員蔡敏君則稱會議時間有彈性，希望可充分表達重要意見予政府部門。

對於九龍城區每年舉辦的潑水節，議員李超宇擔心若人參與人數較多，應如何協調交通，提供配套服務，避免塞車；又憂慮多區同時舉辦活動會分散人流。議員黃文莉則指出，因應區內交通狀況，建議可以開辦一些較為自由的車尾市集，優勢在於較為自由且靈活，不用長期搭建且拆卸速度較快，對交通影響有限。議員吳寶強亦提議將原本只舉辦一日的活動拉長至數日，因此活動不僅僅是面向本地居民，也能吸引遊客，主辦方也可通過社交媒體，例如「小紅書」、「微信」等作宣傳。

至於設置打卡地標方面，議員張景勛提出善用在汽車渡輪碼頭的時鐘塔，將上面的螢幕可以顯示應節文字或圖畫，例如情人節表白或各類應節圖畫。黃文莉則表示九龍城是電影「變形金剛」的取景地，通過將一些優秀電影的取景地設置為打卡點可以吸引人流，同時就著潑水節也可以邀請一些泰國人士作畫將某些街道打造成為打卡點。

被問及今次會議未有讓各部門回應，蔡敏君表示，今次會議僅讓各區議員提出建議，以後會在委員會跟進，方便部門了解後再提供更多詳細資料。而今次會議亦有稍為超時，蔡表示有讓議員發言，並提醒議員不要重複提出其他議員已說過的意見，每位議員發言時間也會計時兩分鐘，避免會議時間過長。今次會議所有議員均穿著一件九龍城區議會的風褸「制服」，蔡稱是希望區議會能更有團隊精神，日後落在重要活動時都會讓議員一同穿著，並強調風褸由地區人士贊助，已跟足程序申請。