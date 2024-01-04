九肚山婦人攜子遛狗與夫婦動粗　4人涉打架被捕

有女子於元旦(1日)在社交網貼文，上載受傷照片及被襲擊影片，指「昨晚(2023年12月31日)這個女人話我啲大狗會發癲咬人，於是就過去問佢：『我哋只係行過，邊忽咬到你？』。女子又聲稱，「為保障自己舉機拍片，那男人就開始郁手，而且大力踢邊牧BB一腳，當時BB慘叫，我為咗保護四隻狗」。

女子又謂，「第二條片我引佢去另一邊，佢兩公婆圍住我打，所以就畀佢打到入醫院，個女人趁佢老公打我，不停仲扯頭髮，兩公婆一齊打我，大家要小心這對夫妻，唔好畀佢傷害狗狗」。

從第一條影片可見事發沙田九肚山麗坪路38號對開，女子及男親友與涉事夫婦爭執，片尾見到紅衫男子突然用手拍打鏡頭，以阻止拍攝。第二條影片一開始，即見到黑衫女子拉扯著白衫女片主，大叫「唔好指我啊，你做乜指我啫。」紅衫男亦加入拉扯，捉住片主的手，將她推往屋苑保安更亭牆角。紅衫男更起飛腳踢向正在拍片女片主男親友，女片主從後拉扯紅衫男以圖解圍，但紅衫男立刻轉身，用手叉著女片主頸部，再次將她推向牆角，女片主則連叫救命。

執法部門指，除夕(31日)晚11時07分，一名何姓女子（47歲）與姓方(26歲)兒子，在麗坪路38號放狗時，因使用道路問題與另一對姓黎(64歲)及姓馬(66歲)夫婦爭執及動粗，4人涉嫌在公眾地方打架被捕。何女報稱頸、手及頭受傷，方則手指受傷；黎男與馬婦分別流鼻血、手指、腰及雙手受傷，各人俱送院治療。