政府擬深水埗辦舞激光劍活動振興地區經濟　有議員憂損眼睛

推動地區經濟，是本屆區議會的重要工作之一。深水埗區議會主席黃昕然今日(4日)在會議上表示，民政處擬於下個月在福華街和電腦商場一帶，舉辦以新興運動激光劍及其他類似活動，以吸引青年人、動漫愛好者、數碼產品用家到訪，振興深水埗夜經濟。與會的區議員都支持建議，劉佩玉更大讚有創意，但鑑於過往舉辦電腦節的經驗，籲及早制訂人流管制措施；龐朝輝則憂慮舞動激光劍，其激光會對眼睛構成損害。

黃昕然解釋，暫名為「激光攻殼@深水埗」的活動，所涉及的激光劍只是發光器具，應該不損眼睛。他又指福華街及鴨寮街一帶的數碼產品區，外界的認知度最高，是適宜舉辦有關活動的地點，加上數碼產品和動漫主題互補性強，可以提升數碼產品區的氛圍，如有關項目成功，可考慮日後定期舉辦，逐步發展成地區品牌項目。

另外，有見大南街及基隆街一帶，近年開設了許對咖啡館和藝文空間，為地區帶來了文創氣息，民政處建議舉辦暫稱為「尋・埗」的文青市集 ；今年3月在設計及時裝基地附近舉辦設計創意市集。市集以設計創意為主題，藉活動帶動人流，同時介紹本地設計產品和深水埗紡織布藝文化。並擬於荔枝角一帶舉行「花深市集」，售賣花藝糕點小食、花藝雪糕甜品及花藝裝飾小擺設等，聯同鄰近商舖提供餐飲及消費優惠，推動地區經濟之餘，又可呼應舉辦「花深時節」的建議，吸引市民沿區內賞花路線，漫遊多個賞花地點，並與區內花藝裝置「打卡」。