疑未繫好狗繩累愛犬慘死　狗癡自責同赴黃泉

今日(4日)下午2時許，執法部門接報，指有一名男子被發現重創昏迷，倒臥在新蒲崗五芳街27至29號永濟工業大廈對開，懷疑他從高處墮下。救援人員接報趕至，把他送院搶救，惜姓馮(30歲)事主傷重不治，其死因有待驗屍後確定。

據悉，死者家住黃大仙東頭邨，在上址工廈經營派對房間，開業已5年多，至於報案人阿樂是死者朋友，惟雙方不太熟絡，只因彼此均是愛狗之人，故此比較投契。今日上午，死者傳訊息予阿樂，指在大廈信箱留有13090港元予他，要求他幫忙照顧中風的父親，又指「我哋下世有緣再見啦.....我去陪『朱古力』(愛犬)啦」，又指阿樂「是唯一一個當我係朋友的」。

阿樂表示，去年12月17日，死者在上址工廈對開遛狗，期間懷疑沒有繫好狗繩，結果愛犬「朱古力」衝出馬路遭車輛撞斃，自此死者對此深感自責。今日事發前，死者在社交網站留言，表示「Bb我真係好掛住你，係我唔好，沒好好睇住你，搞到你卑(畀)車撞死左(咗)，下一世可唔可以再陪過我，我一定要好好照顧你，原諒我養你甘(咁)多年，都沒同你合照過一張相，對唔住，我會黎(嚟)陪你的」。

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