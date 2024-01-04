流感高峰期料下周殺到　新冠活躍程度或明顯上升

近日天氣仍較涼，本港最快下周進入流感高峰期，同時新冠病毒活躍程度在近期亦會有明顯上升。衞生署衞生防護中心今日(4日)表示，最新監測數據顯示，流感確診比率已升至8.49%，接近基線水平，而公立醫院的入院比率則已升穿基線水平，署方預料該兩項數據在下周會繼續上升。

防護中心傳染病處主任張竹君指出，本港現時流行的流感病毒株為H3，佔整體個案80%，其餘流行病毒株包括乙型流感及H1。防護中心緊急應變及項目管理處主任歐家榮補充，流感疫苗接種計劃推進情況理想，本季接種量達170萬劑，按年升21%。惟當中長者及兒童群組各有近半未有打流感針，歐呼籲相關高危群組盡快接種當季流感疫苗。

至於新冠方面，防護中心指嚴重及死亡個案暫無明顯上升，不過新冠病毒的活躍程度則有明顯上升趨勢，其中新冠變異株JN.1的感染比例逐步增加，在污水樣本中已佔26%，病人樣本則佔60%，署方預料將有機會取代XBB，成為本港主流的變異株。

防護中心續稱，JN.1正在全球多處傳播並有較強的傳播優勢，但未有報告顯示JN.1較其他新冠變異株嚴重，而XBB疫苗對JN.1仍有交叉保護力。此外，雖然新冠的死亡及重症數字維持平穩，但防護中心指出，近期已有2宗兒童感染新冠後患重症的個案，呼籲家長盡快帶子女打針。

另外，鼻病毒/腸病毒的兒童入院比例約有23%；腺病毒為21.9%，呈下降趨勢；副流感則佔10%。至於肺炎支原體的感染數字，自去年9月稍為增長後，近幾周呈下降趨勢。