滙豐中銀香港及渣打1.25至2.9　供市民換新鈔封利是

「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

農曆新年將至，金管局及三間發鈔銀行(香港上海滙豐銀行、渣打銀行(香港)及中國銀行(香港))周四(4日)宣布，三間發鈔銀行的分行將於1月25日(周四)至2月9日(周五)提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。「迎新鈔」即雖舊仍簇新的鈔票，適合作封利是之用。

另外，金管局鼓勵市民利用電子支付方式，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。主要銀行和電子支付營運商會推出不同的推廣計劃，鼓勵市民派發電子利是。市民可留意銀行和營運商公布有關計劃的詳情。

為方便市民換鈔，三間發鈔銀行會採取適當的措施，包括：

(1)於提供換鈔服務的首三天，即1月25日(周四)至1月27日(周六)，提早營業時間至早上八時，及指定上述的額外營業時段(即早上八時至九時)專門用作提供換鈔服務；

(2)於1月18日(周四)起提供網上預約兌換新鈔及「迎新鈔」服務，發鈔銀行會於下周內公布有關服務詳情；及

(3)實施人流管理措施，例如在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。

金管局建議需要使用現金派利是的市民，在前往銀行換鈔前，可以先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民無需在服務開首數天趕往兌換。