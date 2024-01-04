涉毆打禁錮女童兼拍裸照　17歲女認罪待7月返港後再訊

10名青年男女涉聲稱1名14歲女童偷取了他們其中1人的鑽石頸鏈，並毆打及禁錮該女童。女童其後被帶到女廁遭拍下裸照。10人當中被指有協助拍裸照的17歲少女，今（4日）於區院承認襲擊及非法禁錮共兩罪，法官把案件押後至7月23日再訊，因涉案事主將於7月才回港，屆時再商討是否提取事主的心理創傷報告，其間被告獲准保釋。

以L.Y.作代號的17歲女被告，被控於2022年4月18日與另外9人在土瓜灣馬頭圍邨水仙樓休憩處襲擊14歲的X；於同日將X非法及損害性地禁錮，並在違反她意願下將她羈留。L.Y原另被控1項勒索罪則獲於法庭存檔。同案另有年齡介乎15至21歲的5男4女被告，他們的案件將於7月22日開審。

案情指，X於4月17日晚應邀前往馬頭圍邨水仙樓休憩處，該處共有5男5女，當中包括本案被告，X不認識該被告及另一人，其餘8人她均認識。該些男女沒收了X的手機及身份證，及後眾人開始毆打X，包括掌摑、拳打腹部及手踭打背等。本案被告亦曾用右手掌摑X面頰十多次。眾人指稱X偷取了其中1人價值1萬港元的鑽石頸鏈要求X賠償，並帶X前往天光道網球場的女廁，被告與另一人把X帶進廁格，為X拍攝裸照以威脅她。雖然X否認偷竊，但回覆需時籌錢。X返家後被叔叔發現其傷勢，在得悉事件後家人報案。被告於被捕及警誠下否認有拍攝X裸照，她稱只是站在旁邊拿著衣服，及後收到裸照也將之刪除。

案件編號：DCCC 915/2022