着煽動字眼衣物機場被截　26歲男認罪還押至1.10判刑

26歲無業漢於去年11月，擬由香港國際機場離港時，被職員發現穿有印着煽動字句的衣物，於是報案。國安處人員到場將之拘捕，並在其隨身物品中再搜出印有煽動字句的旗幟及衣物等。其案件今日(4日)於西九龍裁判法院提訊，被告承認「作出一項或多項具煽動意圖的作為」及「管有煽動刊物」共兩罪，國安法指定法官、總裁判官蘇惠德決定將案件押後至下周三(10日)判刑，期間被告須還押。

26歲被告諸啟邦，現時無業。他承認於2023年11月27日，穿着一件印有陳述的上衣和公開展示該等陳述，具意圖引起憎恨或藐視中央及/或香港政府或激起對其離叛；激起香港居民企圖不循合法途徑促致改變其他在香港的依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及/或慫使他人不守法或不服從合法命令。他另被承認於同日，在赤鱲角香港國際機場登機閘口編號205或其附近，管有煽動刊物，即3幅旗幟和1件上衣(全部印有陳述)。被告原另被控管有他人身份證罪，但獲控方撤回。

據案情指，案發當日下午約4時，機場保安員工發現被告在離境大堂接受安檢時，身穿印有「光復」等口號的長袖上衣，並向公眾展示。員工向機場中央控制中心報告後，中心報案。執法人員到場，發現被告亦穿有「香港獨立」的短袖上衣，且管有印「光復」字句旗幟及他手持旗幟的相片。被告在錄影會面稱，當時打算飛往台中短期工作，他稱因支持標語上所表達的理念，故身穿涉事衣服爭取公眾對其理念的認同。

案件編號：WKCC 5138/2023