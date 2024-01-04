港人熱愛遊日雪山度假　人均日使4800元亞太區最高

冬季為進行滑雪等活動的最佳時間，有度假村集團調查發現，日本是最受港人歡迎的雪季假期目的地，而港人的旅遊預算亦在全亞太區最高，人均每日開支預算超過4,800港元。

Club Med去年訪問逾3,500名由香港、內地、日本及馬來西亞等全亞太地區的人，發現亞洲人愈來愈喜歡到雪山度假，過半受訪旅客指滑雪等雪季運動是他們出行的主要動機；另有約半的旅客望到冰天雪地擺脫單調的日常生活，並探索新的文化和美食。調查續指客平均會停留在亞太地區雪山度假村8天；歐洲雪山長途假期則長達12天。

調查提到，40%受訪者選擇日本雪山度假，位居最受歡迎的雪季度假勝地榜首；瑞士緊隨其後，為39%，亦有27%人選擇到加拿大。中國內地則受到國內市場以及香港和台灣市場的推動下，以24%位居第四。54%受訪旅客表示，冰雪運動的主要吸引力在於其帶來的刺激和樂趣。另外，46%香港受訪者認為，冰雪運動能提升他們個人形象，是成功的身份象徵。不過，港人又要出遊滑雪又怕冷，調查稱「寒冷天氣」是港人出遊滑雪假期的最大障礙。

出發到雪山旅遊，不少人認為要提早很多規劃，但調查指，亞太地區旅客一般只提前3至4個月開始計劃行程，內地和南韓旅客更只會提早不到一個月規劃，而新加坡和馬來西亞則提前4至6個月開始計劃，比其他國家提前得多。他們選擇住宿會考慮目的地和可進行的活動種類，其次是住宿和設施類型。預計旅行使費方面，香港受訪者預計每天行程花費558歐元，折約4,800港元，與馬來西亞同等，冠絕全亞太區。

Club Med港台區總經理Stuart de Bourgogne表示，隨着去年日圓匯率下跌，港人對遊日更感興趣。相比其他亞太區地區，港人對旅遊的預算開支較高，而港人對雪山度假村亦最為熟悉，相信與港人平日生活繁忙，難以計劃假期有關。