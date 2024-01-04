流浮山過渡屋料年底竣工　1233單位均設露台浴室及煮食空間

過渡性房屋成基層家庭上樓捷徑。位於流浮山，近深灣路的過渡屋項目「流浮·東寓」今日（4日）舉行動土典禮，將興建1,233個單位，除無障礙單位外，每個單位均設有露台，最快於今年年底至明年年初竣工。由於地理位置偏遠，房屋局表示正與運輸署探討交通措施以方便居民，又稱不擔心會因此而影響入住率，若營運方申請可接受將甲乙類申請者比例調整至50比50。

「流浮·東寓」由東華三院營運，共有兩座，樓高約4至5層，設有升降機。當中1至2人單位共有1,123個，實用面積約165平方呎；3至4人單位共108個，實用面積約302平方呎；無障礙單位則只有2個，實用面積約331平方呎。每個單位均設有浴室及煮食空間，而整個項目亦會提供社區設施和服務，包括流動醫療服務、教育培訓、就業支援、有機農莊、讀書角、球場和多用途活動室等。而交通方面目前僅有綠色專線小巴往返元朗市中心，或港鐵接駁巴士往返元朗、天水圍港鐵站。對於3類型單位的租金如何釐定，東華三院則未有公布。

有關將來落成的簡約公屋及偏僻選址會否影響入住率，房屋局高級項目經理謝德明表示並不擔心，因為簡約公屋只是剛剛開始，而此項目最快將於今年年底就會落成。有關申請資格方面，謝德明表示與一般過渡屋的申請資格一致，但對於輪候公屋滿3年或以上的甲類申請者，及居不適切居所又未輪候公屋滿3年的乙類申請者，若有需要，局方會接納他們申請，將原先甲乙類80比20的比例，放寬至50比50。