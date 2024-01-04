去年11月零售銷貨總額按年升15.9%　超級市場貨品跌5%

政府統計處今日(4日)發表最新的零售業銷貨額數字顯示，去年11月的零售業總銷貨價值的臨時估計為342億港元，較2022年同月上升15.9%。去年首11個月合計的零售業總銷貨價值按年升17.1%。港府表示，訪港旅遊業帶動零售銷售表現按年明顯上升，預期訪港旅遊業進一步恢復應會繼續惠及零售業，而港人收入持續改善等亦應會提供支持。

不過，按季表現卻較差。統計處指，截至去年11月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值下跌2.9%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量則下跌3.2%。

按零售類別分析銷貨價值，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值在去年11月按年上升60.8%；服裝上升54.1%；藥物及化妝品及中藥亦分別升38.7%及33.7%。相反，汽車及汽車零件銷貨價值按年下跌22.9%；家具及固定裝置亦跌13.1%；超級市場貨品則跌5%。

另外，去年11月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔9.3%，約為32億港元，按年跌16.1%。首11個月合計的零售業網上銷售價值亦按年下跌2.7%。