髮型師及文員2019年港島暴動罪成　須還押待3月判刑

2019年10月1日下午，大批示威者於港島多處聚集，期間有人堵路及縱火等。執法人員當日在上址拘捕57人，被捕人其後拒保候查，暫時獲釋。事隔近2年半後，人員再拘捕部份早前獲釋人士落案起訴暴動等罪。 其中兩名男子否認控罪，並經審訊後，今（4日）於西九龍法院（暫代區院）被暫委法官李志豪裁定暴動及拒捕罪罪成。法官將案件押後至3月1日聽取求情及判刑，兩被告須還押。

兩名被告蔡騰毅（55歲、髮型師）及丁實勳（40歲、文員），同被控一項暴動罪。控罪指2人於2019年10月1日在灣仔菲林明道及杜老誌道之間的一段軒尼詩道一帶，連同其他人士參與暴動。丁另被控於同日在灣仔軒尼詩道319號外抗拒在正當執行職務的警員11719。

據控方指控，佩戴頭盔的蔡騰毅曾向執法人員叫囂並投擲磚頭，丁實勳則被搜出印有「fight for freedom」旗幟，且有球拍及生理鹽水。法官裁決時接納警員證供指蔡就是向人員叫囂並投擲磚頭的男子，且不接納蔡稱戴上裝備以防人員發射催淚彈；就丁方面，法官指其生理鹽水份量相當多，而當時烽煙四起，丁必然知悉正發生非法集結，他穿深色衣服，帶有手袖和急救包，顯然為了與人員對峙期間用作保護，鼓勵示威者。丁又稱當時不知道拘捕他的人員之身份，但法官認為人員當時有使用胡椒噴霧，認為丁的說法屬砌詞，最終裁定兩被告的控罪均罪成。

案件編號：DCCC 430/2022