東區區會今召開　官員缺席會議

東區區議員今日（4日）舉行首次會議，惟首次便打破「慣例」，大會全程沒有政府部門出席回應議員關注和提問。會上的所有問題均由身兼民政事務專員的區議會主席陳尚文回應，包括渠務、清潔問題等。另有議員建議興建蓄洪池以應對極端天氣。

香港早前迎來「500年一遇的暴雨」，以及多次極端天氣，其中東區多處如杏花邨等受到明顯破壞，東區區議會早前邀請各議員就強化東區應對極端天氣能力及安排作出討論，並收集市民意見。東區區議會今日舉行會議，該區議員植潔玲指「世紀暴雨」期間柴灣水浸嚴重全港關注，期間發現東渠系統要升級，東區目前無蓄洪池，港島目前只有一個蓄洪池在跑馬地為中西區服務，以前中西區等海味街有嚴重水浸問題，其後有蓄洪池成功改善水浸問題，指不少市民都希望有蓄洪池，盼當局可以建設。

區議員林永晟指政府未有排查水浸黑點，渠務署在世紀黑雨期間都無法找到菸塞的地方，建議在雨季來臨前排查菸塞的地方，同時更換渠管。另一區議員李清霞則建議渠務署利用AI方法監察渠道，又指在暴雨期間渠務署因水壓問都無法打開去水口，籲與處方了解未能打開的原因。

由於未有官員列席，民政專員陳尚文在回覆眾人時表示，感謝各區議員意見，承諾日後會再與區議員作交流。對於官員缺席會議，民政專員解釋指未來其他會議會有官員列席。