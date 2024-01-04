涉對6名幼童故意忽略及虐待　童樂居前職員表證成立

《東網》早前率先獨家報道香港保護兒童會轄下的「童樂居」員工涉嫌虐童案，至今累計共34名女職員被落案起訴，部分被告的案件交由區院審理。其中1名49歲女職員被指對6名幼童故意忽略及作出虐待，她否認6項虐兒罪。經控方舉證完畢後，區院法官李慶年今（4日）裁定被告面對的控罪表證成立。被告自辯指，就被指見到幼童遇襲而䄂手旁觀，她雖面向幼童等，但正想着其他事故沒有見到幼童遇襲；至於襲擊5幼童方面，她稱只是意外觸碰到他們，沒有襲擊該些幼童。

本案被告為幼兒工作員陳玉玲（51歲），她共被控6項虐兒罪，控罪指她於2021年11月20日至12月4日期間，故意襲擊2歲男童U、3歲男童D及3名身份不詳兒童；於同年12月18日與另一被告陳麗娟故意忽略及襲擊2歲男童B。

被告自辯稱，有關故意忽略事件，她承認當時坐在另一被告陳麗娟與男童B對面，她稱當時正傾談其後活動事宜，雖然片段拍到她望着陳，但實際上她只看了陳1秒，其餘時間均是想着活動，不知陳做了甚麼；至於襲擊5名幼童，被告否認有意圖襲擊，只是想幼童不要跑開才推其頭部，有時則是不小心以紙張拍到幼童頭部，事後亦有對幼童說對不起。至於扯頭髮及把幼童摔落地等，被告稱因該幼童在地上發脾氣哭泣，她「果斷」決定拉起他，情急下碰到頭部位置，她只是把幼童放在一角落，以免他踢到其他幼童，並無摔他在地上。

案件編號：DCCC 541/2022