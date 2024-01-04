寵物節貓狗各領風騷鬥一番　月底六百鬥魚首出展齊爭艷

「香港寵物節2024」與「樂活博覽 x 優質天然健康產品博覽 2024」將分別於本月25至28日及26至28日在香港會議展覽中心舉行。今年寵物節屬歷來規模最大、展位最多，期望可以吸引30萬人流留港消費，亦會舉行多場活動，包括貓狗選美比賽及鬥魚展覽賽等。

獲比喻為「寵物界工展會」的香港寵物節，除可讓市民攜帶寵物一同入場購物外，博覽設有各種寵物主題的展區及多項活動舉行，包括「寵愛王國2024年CKUHK全犬種冠軍狗展」及「CFA MEOW 賀新禧冠軍貓展2024」。其中，CKUHK第二屆全犬種冠軍展香港站，將有4場賽事，近120隻狗隻參與，評判來自中國、美國及波士尼亞與赫塞哥維納。至於貓展2024為歷屆香港寵物節最大規模的貓隻比賽，12環賽事分兩天進行，來自香港、美國、芬蘭、日本和泰國共12位資深評判，可以一次欣賞超過20多個貓品種合共120多隻貓貓，包括挪威森林貓、緬恩貓、德文帝王貓及暹邏貓等。

今年寵物節更首度舉辦全港首個IBC國際鬥魚組織「鬥魚香港國際展覽賽」，來自泰國、印尼、新加坡、馬來西亞、韓國、台灣、菲律賓等地鬥魚將赴港參與賽事，近600條鬥魚展示美態，藉此向公眾推廣及保肓飼養鬥魚文化及至今已發展成觀賞魚的文化產業。兩棲及爬蟲協會20週年將會同場舉辦「慈善龜龜爬行大賽」和「非洲爬行動物展覽」。由香港寵物會主辦的貓狗奴才大亂鬥新春篇「世界第一剷屎官大比拼」和「世界第一執屎官大比拼」及MoCity毛城城「我最喜愛寵物品牌大獎2023」等精彩活動，而展會新設的「寵愛藝術天地」亦是活動亮點之一，展區會展示17個不同風格藝術家的作品，共可欣賞到37幅與寵物相關畫作，勢成為一年一度的寵物界盛事。

展覽集團主席王學譜指，香港寵物節已經舉行18年，今年是通關後首個香港寵物節，今年規模有逾200個展商、逾650個展位，期望可以吸引30萬人流留港消費。隨着香港寵物市場的不斷發展和成熟，相應的消費金額也呈現持續上升的趨勢，行業充滿龐大商機。