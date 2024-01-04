觀塘設新春夜巿刺激經濟　議員憂虎頭蛇尾

歲晚新春，是消費市道最為暢旺的日子。由1月25日至2月16日，觀塘民政事務處與觀塘工商業聯合會合辦「龍騰觀塘新春夜市」，屆時市區重建局在裕民坊的一片空置土地將設置多個市集攤位，售賣創意商品及手工藝品展銷，並提供各種民間小食及酒料類飲料，市民辦年貨之餘亦可享受地道美食，承辦商現正進行招募本土知名品牌參展。雖然夜市的設立，目的是農曆新年期間為市民帶來多元化的夜繽紛活動，刺激區內經濟，與會的區議員多表示支持，但亦有聲音指新春夜市可能影響附近的零售商戶，而長達23日亦有機會失去新鮮感，擔心會落得「虎頭蛇尾」的下場，況且日子跟觀塘年宵市場重疊，區議員龐智笙指年宵攤販的檔主老早就做好相關安排，現時同一區內卻橫插新春市集，擔心有年宵檔主發出怨言。

食環署代表周勁梅表示，當局希望觀塘年宵市場可以跟龍騰觀塘新春夜市形成協同效應，然而觀塘年宵攤位在去年11月進行拍賣，競投相當激烈，往往要十多口價才成交，冀大家考慮年宵檔販已投入不菲成本。對於有區議員提出，封閉裕民坊闢作行人專區以帶旺新春夜市，周勁梅指歲晚期間，觀塘年宵市場附近的泳池一帶會封路，若裕民坊亦都封路，勢必對觀塘區的交通構成影響。

由於夜經濟活動不光是觀塘地區，加上最具消費力的市民在新春假期會選擇外遊，會上有多位區議員都提出吸引人流的主張，詹寶瑜指觀塘有好多外省人居住，因過年過節倍思鄉，建議新春夜市引入有家鄉特色的產品。李嘉恒指夜市美食非常受歡迎，不過承辦商要適當調整攤檔比例，避免幾檔同時售賣同一種美食的情況。李淑媛指觀塘海濱市集早前停電乃前車之鑑，呼籲新春夜市須保證供電穩定，否則檔販無法做生意，她建議部分夜市攤位進行製作花鈕，或剪紙等體驗式活動。譚肇卓主張動員關愛隊協助宣傳，同時派新春夜市優惠券，即使面額得5元或10元都好，事關新春節日市面冷清，人流疏落。楊莉瑤指距離夜市開幕日子不多，但目前仍未有文件談及夜市的招商準則。

觀塘區議會主席何立基指市建局願意開放裕民坊的空置土地進行夜市活動，而有關活動預算開支全部由觀塘工商聯支付，可謂「天時地利人和」。觀塘新春夜市會有7至80個攤位，當中經營飲食的有30個，部分乾貨攤位會參考工展會模式，冀可做到「平靚正」供市民辦年貨，他指預留少量攤位給區議員，如何分配留待下一步商討。

在討論將近完結之際，區議員余敏自揭本身是觀塘工商聯會長的身份，有出席會議的區議員質疑，認為主席主持會議之初，應要求與會人士申報利益，而余敏亦理應避席會議，何立基解釋今次只是討論，不是表決，做法沒有問題。