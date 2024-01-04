消防處搗破元朗一非法油站　檢獲市值55萬元柴油

消防處指，非法加油站不設油站專用的消防裝置及設備，若有火警十分危險。

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊今日（4日）上午在元朗一帶進行針對性打擊非法加油活動，於石埗東路搗破一個非法加油站，檢獲約24,000公升柴油，市值超過55萬元。行動中截獲兩名涉案男子，將控以違反《危險品條例》等罪，處方又稱將向法庭申請充公涉案的55萬元柴油。

該處指，消防處人員在行動中發現一部持牌油缸拖架車及大批入油工具，涉案2名男子疑違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將被檢控。為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照。一經定罪，車輛牌照會被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。

該處重申，從事非法加油活動屬嚴重罪行。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。又呼籲市民切勿光顧非法加油站，因非法加油站並未提供任何消防安全設施，或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重。