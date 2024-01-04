捕獸夾人畜皆有害　行山粗心隨時中伏

有人為了捉野味「加餸」，或保護農作物免被野生動物破壞，會在山林樹林間放置大量捕獸器，因此市民享受行山之樂時，亦要小心滿布山間陰暗處的捕獸器。《東呼即應》團隊實地視察，發現捕獸器威力具大，不僅動物踏踩非死即傷，行山人士亦隨時被誤中副車。有業界人士表示，捕獸夾位置只有放置的人才知道，提醒行山人士遠足時千萬不要抄捷徑，必須走正路；政府亦應加強網絡管理，監視有否捕獸器交易等。

日前有市民報案，指大埔烏蛟騰路有一隻唐狗前腿被捕獸器索着，執法人員隨後通知愛護動物協會派員協助，經初步調查後，將案件列作「殘酷對待動物」處理。據了解，受害唐狗年約3歲，由附近一名八旬婆婆飼養，平時習慣滿山流連遊玩。有村民表示，附近山頭不時發現捕獸器，一般用於捕捉野豬，惟是次涉事的金屬索捕獸器則比較少見。

此外，今年9月新界亦有村民求助，稱發現兩隻狗狗不幸踩中捕獸器，其中一隻狗甚至被前後「夾擊」，幸好救援人員及時趕到，並用工具解脫，其傷勢才不至於太嚴重。《東呼即應》認為，由於捕獸器的殺傷力很大，山林裏暗藏殺機，除了動物會面臨性命危險，若行山人士不小心誤踩捕獸器，也會導致手腳受傷。

香港愛護動物協會高級督察鄺子舜表示，截至去年10月，愛協共處理17個非法捕獸器個案，現場搜獲29個捕獸器，涉及13隻動物無辜受害，類似個案往往也是靠市民舉報發現。他續指，發現捕獸器的時間多數在春秋或天氣轉涼，相信有些人想吃「野味」，便放置捕獸器抓捕用於販賣，也有人是為了保護農作物，防止野生動物騷擾田地，故擺放捕獸器。

2018至2021年間，漁農自然護理署就非法使用捕獸器成功提出檢控及定罪個案，只得一宗。鄺解釋，捕獸器通常放在隱蔽偏僻地方，較難發現，即使發現，亦要親眼目睹才能逮捕，因此執法上比較困難，故建議政府應加強網上管理，看看是否有人宣傳吃「野味」，甚至是否在買賣動物，以及有否捕獸器交易。他又呼籲，如市民發現有動物誤踩捕獸器，不要貿貿然走進去幫忙，相反應盡快報警求助和通知愛協到場處理。

除了動物面臨種種危險，行山市民或有機中伏。中國香港旅行遠足聯會主席周國強表示，捕獸夾位置，只有放置的人才知道，遠足人士並不知道，雖放置捕獸器本意或想捕捉野豬，但難保行人路過時，也有機會誤踩受傷，故提醒行山人士遠足時，千萬不要抄捷徑，必須走正路。

山林潛藏危險，不單止捕獸器，據消防處初步統計，截至去年11月，共接獲639宗攀山拯救事故，其中獅子山、狗牙嶺等地更是事故高發點，因此亦有不少遠足愛好者，為山徑難度評級，供新手參考。

周國強指出，星級評定是由路程長短和難度等釐定，故只能參考民安隊、漁護署等專業隊伍，相反外界所進行的評級水準參差，市民需注意。