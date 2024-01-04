30小巴外勞司機抵港培訓　柴灣一路線過半司機唔過關

運輸業輸入勞工計劃引入1,700名小巴及客車司機，去年7月接受申請。運輸署指，截至昨日(3日)，約30名輸入公共小巴司機已抵港，並正進行駕駛訓練、就讀職前課程及參加駕駛考試。有小巴營運商指，其中一條柴灣專線小巴路線引入6名內地司機，惟4人路試不合格，認為與兩地考牌文化不同有關，建議加強考牌知識培訓。

的士小巴商總會理事長周國強接受傳媒訪問時指，已申請20多名外勞司機來港工作，料超過一半可於本月抵港，主要來自內地南方；另有部分外勞司機已抵港，營辦商正安排住宿及培訓，以便他們應付考試。以柴灣有關路線引入的6名司機為例，年齡約40至50歲，能聽懂廣東話，部分能說廣東話。

6名外勞司機有4人路試不合格，周國強認為，本港小巴考試嚴格，屬正常現象。他指考試時，考官坐在旁邊，難免會有緊張及不習慣，加上本身是職業司機，考試期間動作粗疏，未能令考官滿意，但相信有關司機在駕駛上沒有大問題，建議首次投考的內地司機需做足功課。

周國強續指，駕駛專線小巴平均車程少於20分鐘，料外勞司機很快能夠適應循環線。他又指，小巴行業始終是客運服務，明白市民會有擔心，而外勞司機的路試表現，亦多少影響業界對他們的信心，但面對人手不足，聘用外勞只屬過渡措施，長遠希望增加業務範圍及收入，吸引本地年輕人入行。

運輸及物流局局長林世雄去年7月曾就駕駛考試安排作出書面答覆，當中提到，截至去年5月，小型巴士駕駛考試路試的輪候人數為55人，而小型巴士駕駛考試合格率只有16%。