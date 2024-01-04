10人旅行團土耳其歸港　6男女屙嘔肚痛染桿菌性痢疾

外遊要注意飲食！衞生署衞生防護中心今日(4日)公布一宗外地傳入桿菌性痢疾個案，涉及一個由香港前往土耳其旅行團的3男3女團員，他們年齡介乎38至60歲，自去年12月21日開始出現急性腸胃炎的徵狀，包括腹痛、腹瀉及嘔吐。當中4人曾經求醫，其中1人需要入院，所有受影響人士均情況穩定。另外，一名受影響人士的糞便樣本對宋內氏志賀菌呈陽性反應。

流行病學調查顯示，該旅行團共10人，於去年12月14日至22日期間逗留土耳其，並曾於當地多間餐廳和酒店進食。根據流行病學調查和病人的潛伏期等資料，中心相信他們的感染源頭為內夫謝希爾的Avrasya Hotel的餐廳及Dede Efendi Restaurant、博盧Koru Hotel的餐廳，以及安卡拉Anit restaurant。

防護中心調查仍然繼續，同時呼籲於去年12月中至下旬曾到訪土耳其及有類似外遊紀錄，並曾到上述餐廳進食的人士，如出現相關病徵，應盡快求醫，並告知醫生相關旅遊史及可能涉及桿菌性痢疾的情況。桿菌性痢疾是由人體腸道內的志賀氏桿菌屬所引起的腸道感染。桿菌性痢疾會直接經患者/帶菌者的糞便傳播，或間接經受污染的食物和食水傳播。它亦可以引起旅遊者腹瀉。