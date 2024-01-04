「到會熱點」涉未徹底煮熟食物　9人食物中毒

到會公司涉不徹底煮熟食物引爆中毒群組。衞生署衞生防護中心跟進去年12月30公布的兩宗到會公司「Fever Food 到會熱點」食物中毒個案，懷疑是由「產氣莢膜梭狀芽孢桿菌」或「副溶血性弧菌」等的細菌引致。食物安全中心經調查後發現，該製造工場懷疑未有徹底煮熟有關食品，以及將食品長時間儲存於不合適的溫度。

衞生防護中心表示，懷疑引致食物中毒的食品分別於去年12月21日及25日製造，並以到會形式派送予客戶食用，由於涉及長假期和節日慶祝活動，不排除受影響食品可能供應予多於2個群組的顧客，提醒市民，如曾於相關日期進食於「Fever Food 到會熱點」訂購的一口牛、鮮蝦帶子螺絲粉，和紅酒牛肋條等到會食品，並曾出現腸道傳染病症狀，與防護中心聯絡，並向家庭醫生求醫。

中心早前公布，兩宗懷疑食物中毒個案，共涉及9人，首宗個案涉及4名年齡介乎25至38歲女子；另一宗個案涉及兩男三女，年齡介乎2至71歲。他們進食「Fever Food 到會熱點」食物約9至18小時後出現腹痛及腹瀉病徵。