警員赤柱疑截違規私家車　站車頭坐頭冚　網民 : 缺乏紀律

昨日(4日)有網民在社交平台發放一段警員截查私家車的影片，片長34秒，但未有提及事發日期，片首見一輛疑違規被截的私家車停在港島赤柱大街一迴旋處，當時有兩名警員站在車旁，另一名戴眼鏡的警員隨後步往私家車車頭位置，此時，私家車疑溜前，幸司機及時踩迫力將車剎停，該名警員見私家車一度移動，即站於車頭阻止其前進，其後未知該警員是否行咇行得耐好攰，轉身便坐在車頭冚上「抖一抖」，他左手按肩上的通訊儀器與電台對話後才站起，並狀似手指司機作出警告，其後步往同袍旁，另一名警員則向司機查問，攔車警員其後又步離私家車，片段亦到此為止。

有網民睇片後留言，「私家車違例，可以警告抄牌。但係個PC企喺車坐埋上去就完全缺乏discipline（紀律）, .亦都忘記咗警校教嘅嘢。私家車根本走唔甩，坐車頭動作多此一舉，冇必要將自己身處於不安全位置，如果車主claim返轉頭有花凹，一定有得打。」，另有指「企係車頭已經唔岩（啱）」、「又真係好笑、無神神點解轉身坐車頭，仲擰轉身坐車頭？！邊個教出來的精英？」，更有網民笑謔「車模影相係咁」。