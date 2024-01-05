東方日報A1：控方陳詞 : 黎智英泵水做主腦　組重光團隊撐暴

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，昨在西九龍法院（暫代高院）續審，控方繼續的開案陳詞中，揭露黎智英利用組織「重光團隊」作平台，與偷越邊境12名香港人蛇之一的李宇軒等游說外國制裁中港；黎是該組織「金主」提供資金，與Mark Simon同為主腦。控方另披露，2013年至2020年間，黎智英經Mark Simon給予約9,300萬元予泛民。控方昨午完成陳詞，法庭押後至下周一（8日）續審，屆時控方會讀出同意事實，預計下周二起會傳召控方證人作供。

黎智英昨穿棕色外套應訊，應訊期間表現平靜。控方繼續陳詞指，在2020年12月，黎智英曾經在網上節目說，拜登應該以強硬美國總統的態度對待中國，謂如果讓中國變得強大，並在經濟等領域影響世界，世界將無法和平。當時中國正面對危機，因此屬西方向中國施壓的最佳時機。

控方稱，黎智英在2020年底被捕及起訴後，《蘋果日報》仍繼續發布煽動內容，當中有報道曾引述黎智英說「手銬不能侮辱我」、「坐監都揀呢條路」；有報道稱黎在獄中傳話，指不要害怕。控方指，《蘋果》在案發時段發布至少31則內容，涉及請求外國制裁封鎖中國或香港特區。當中黎智英分別以中英文在《蘋果》撰文，又持續在其Twitter（現稱「X」）發布煽動貼文。

控方之後針對「重光團隊」（Stand With Hong Kong，下稱重光）作出陳詞。控方稱，2019年8月重光成立，其目標是包括要求外國對中國及港府實施制裁、封鎖及敵對行動，當中主要分美國、英國及日本3條「戰線」。黎智英及Mark Simon是團隊主腦，黎負責提供資金，Mark Simon負責執行黎的指令，任職律師助理陳梓華負責傳達有關指令給李宇軒及有「攬炒巴」之稱的劉祖廸。李宇軒會以重光代表身份，與外國政要聯繫，游說外國制裁中港。控方指，李宇軒曾和陳方安生、李柱銘等見面。陳方安生亦主動邀請李宇軒和陳梓華在她的辦公室會面，交換對示威的看法。

控方續指，2019年7月黎智英會見李柱銘和陳梓華，黎表示希望「勇武派」降低暴力程度，以增取國際支持。2020年1月，黎智英在台灣與陳梓華、劉祖廸會面，期間黎談到「支爆」（即推翻中共）的想法，及4個游說國際步驟，包括讓外國了解情況，與外國官員及政要見面，以推動外國制裁中港；各人當晚與何俊仁、李永達晚膳。除了提供資金外，黎和Mark Simon還會讓重光免費使用《蘋果》的圖片。

庭上透露，2013年至2020年間，黎智英曾給予Mark Simon約1.18億元，其中約9,300萬元分給了不同泛民人士及政黨。Mark Simon和劉祖廸分別在2020年4月及同年1月離港。控方昨午完成歷時3日的開案陳詞後，表示控方證人數目初步減至31名，待與辯方再商議，法庭遂把案押後到下周一續審。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：