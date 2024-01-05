當局推「打斜」過馬路合法化　尖沙咀及沙田兩十字路口先試行

現時本港多處十字路口都經常有大批市民為省時間而「打斜」過馬路，但實屬違法。惟有關情況將會合法化，運輸署向傳媒表示已審視尖沙咀及沙田共兩個十字路口，認爲有關兩個路口適合試驗設立對角行人過路處，其中在沙田，有關設施已大致完成安裝，又指對角行人過路處可讓行人用較短距離和時間步行至對角路口，改善步行環境。

運輸署表示，惟需小心考慮個別路口特性，包括行人需要、路口車流和人流、過路距離和所需時間等，確保設對角行人過路處後有關路口仍可維持足夠車輛通行能力。

油尖旺區議員葉傲冬認為，尖沙咀加拿分道與加連威老道交界過路行人眾多，「斜行」過馬路可帶來方便，試行成功亦鼓勵正式推行。另一油尖旺區議員許德亮指計劃需以行人安全為優先，建議地面要有清晰指示，分清可斜行和不可斜行的馬路，讓行人容易識別。

而將軍澳唐俊街和寶邑路交界亦經常有大批市民會「打斜」過馬路，西貢區議員方國珊期望署方可在該十字路口實施對角行人過路處，若計劃可行，應於多區推行。另外，議員劉國勳亦向傳媒透露，上月與運輸署人員考察北區的十字路口，署方初步同意北區祥和邨十字路口適合研究設對角過路處，相信署方大方向是在全港18區都可設斜行過馬路試點。

現時法例規定行人不可在過路燈的「綠色人像」過路處兩旁15米內橫過馬路。執法部門上月就行人違例發出1,054張傳票，當中124張涉及該違例情況。