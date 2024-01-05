虛報採購訂單賺回佣涉款15萬　運動配飾女採購員判囚7個月

一名運動配飾公司女採購員，向公司虛報採購訂單，使公司向2間內地供應商多付逾15萬港元，她早前承認2項欺詐罪，今(5日)在東區法院被判入獄7個月。裁判官指，雖然被告認罪，及已償還相關款項，但本案牽涉違反誠信，而且涉案金額不低，拒絕按辯方建議判社服令及緩刑。被告今日應訊時不斷飲泣。

40歲吳麗琼，報稱任職文員。她被控於2021年2月8日至11月16日期間，與冼粵華一同藉作欺騙，即向依則達國際有限公司虛假地表示應就 9份採購訂單向立之誠實業有限公司支付的款項是真實地招致的，並意圖詐騙而誘使依則達向立之誠多付共逾3.3萬港元。她另被控於同年12月23日至2022年8月3日期間，與林君宏一同藉作欺騙，意圖詐騙而誘使依則達就6份採購訂單向君躍商業有限責任有限公司多付共逾12萬港元。

辯方今進一步求情指，被告是因經濟困難才犯案，冀法庭考慮為被告索取社服令報告才判刑。不過裁判官指，本案涉及違反誠信，即時監禁無可避免。本案同意案情指，依則達是運動配飾貿易公司，被告為採購員，負責向內地供應商索取報價。2022年，依則達負責人發現財務紀錄中訂單有異常。最終揭發被告分別就立之誠和君躍的9份和6份訂單，擅自提高工廠價，供應商把當中差額過數予被告。被告被拘捕後，承認收受回佣。

案件編號：ESCC2856/2023