區議會擬4月辦屯門夜市「夜屯園」　20攤檔加音樂表演假文娛廣場

為推動地區經濟，各區議會均成立提振地區經濟專責工作小組，並提出多項建議。屯門區議會欲舉辦「夜屯園」夜市活動提振經濟，今（5日）舉行第一次區議會大會討論有關議題時，有區議員關注活動可否恒常化，以及可否加入飲食元素。

活動建議在4月13及14日晚上6時30分至10時30分於屯門文娛廣場舉行，場內將設置20多個售賣不同產品、小食和飲品的攤檔，推廣屯門區為一個富活力而又充滿多元文化的社區；並邀請藝術團體作現場夜間音樂表演及擺放裝置藝術品；以及邀請屯門文娛廣場附近數間大型商場配合活動，共同推出消費及飲食優惠。

區議員陳浩庭表示認同有更多青年參與其中，希望今次可以有一定份額給予區內藝術團體表演，展現區內青年人活力，又指如要改變區內居民生活和消費習慣，可以將活動恒常化和在大時大節舉行，而屯門幅員比較廣，希望可以有小型打卡點，讓整個屯門區都有氣氛。

另一區議員陳文偉表示應該積極爭取有恒常資源做夜市，又指地點方面，活動空間較少，可選擇在天后廟廣場，又可加入飲食元素。陳暹恆也指廟街最吸引街坊現場消費的是飲食方面，因此要在香港方面做功夫，而在音樂表演方面，可能會出現收錢的情況，因此要避免有相關問題。

針對宣傳方面，甘文峰指現時主要靠網絡營銷吸引人流，因此要讓不同社交平台「大V」願意來屯門拍片、宣傳屯門，如舉辦小紅書短片比賽，可長遠培養市民來屯門消費的習慣。