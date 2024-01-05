大埔設兩夜巿促經濟　區議員憂加劇交通問題

因應政府提倡的夜經濟，大埔區議會今日(5日)討論，區內即將舉辦的林村許願夜市，以及大埔藝術中心藝文青夜市集。多位區議員都關注夜巿對附近居民的影響，尤其是交通問題。本身是林村居民的溫官球，坦言對夜巿心情矛盾，惟盼交通可得妥善疏理。

林村許願夜市的確實日期未定，預料農曆新年前後或許願節期間。計劃在林村許願廣場舉辦的夜市，會有夜光許願樹，夜光寶碟，夜光舞獅等活動；場內亦會增設發光燈牌及造景作打卡點，供遊客打卡留念。至於大埔藝術中心的藝文青夜市集，則由2月14日至3月14 日橫跨情人節、元宵節和白色情人節。市集期間會安排戶外餐飲服務、街頭表演及藝術展覽，以及售賣不同文創產品的攤檔。

區議員陳灶良指自己作為林村一份子，即使平日亦面對小巴車輛不足，設立夜市可能驅使更多人駕車前往，村內未必有足夠地方供外來私家車停泊。區議員羅曉楓主張直達夜巿的特別班次巴士，便利外區巿民到臨；大埔區則有免費穿梭巴士往返夜巿，便利區內街坊。羅又指全港18區，區區都有夜巿，儘管林村的辦別度很高，但藝文青夜巿又如何做到別樹一幟？他建議在火車博物館尋找獨特元素，提升宣傳效果。

對放如何招徠，區議員黃碧嬌認為貨品一定要價廉，主張推出不同面額的消費券，當消費至一定程度可獲抽獎資格。區議員梅少峰認為需提供設大埔地道小食，巿集攤位讓區內商戶優先參與。區議員胡綽謙指藝文青夜巿的目標對象應納入中產家庭，所售商品要有小朋友元素，建議夜巿同附近商場聯乘，構思互相支持的優惠計劃。區議員李漢祥指林村內有一所城巿大學農場，其新鮮牛奶製品向來只提供校內飯堂，若到訪許願夜巿亦可一嘗，應可成為一個賣點。

大埔區議會主席陳巧敏表示，舉辦夜巿的首要考慮，是對區內居民的影響。而林村的交通問題，即使沒有夜巿，亦會同相關部門討論調整安排，陳同意巿民以私家車前往夜巿未必合適，只會增加車流，對居民確有影響，會考慮穿梭巴士的安排，以及私家車停泊太和然後轉乘穿梭巴士到林村的可行性。陳又指舉辦夜市，需充分考慮食、買、玩的夜市三元素，呼籲區議員運用其網絡招攬商戶參與，讓巿集富有地區特色同吸引力。