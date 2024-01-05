一連3日漁農美食嘉年華　400檔展銷香港美食

本地農產品一齊嘆！2024本地漁農美食嘉年華今起一連3日(1月5至7日)在旺角花墟公園舉行，入場費用全免。此次嘉年華有約400個商戶參加，當中包括超過200個本地商戶。首日已有不少市民前往。本次嘉年華還推出了許多本地的有機蔬菜及漁業產品，更向公眾介紹及展出了更多的農業及漁業養殖科技。水產品中黃鱲䱽、寶石魚作為是次嘉年華的主推產品之一亦受到市民青睞，當中黃鱲䱽更製成預製菜產品「櫻桃木煙熏黃鱲䱽」進行出售，加熱便可食用。

在農業產品上，本次嘉年華透過VR（虛擬實境）技術讓市民體驗現代化的農業科技，包括全環控水耕技術，農場機械化及智能溫室科技。當中的智能有機農場會展示太陽能自動灌溉系統遙距控制噴灌。嘉年華籌委會主席劉堅偉表示，「全環控水耕技術」需要一個非常乾淨且無污染的環境，在往時市民了解較少，而該次則可以讓市民透過VR體驗。

本地農產品相較於進口產品的優勢主要體現在物流速度，劉堅偉表示本地產品可以在作物最新鮮營養價值最高的時候採摘，通過本地物流網絡，可在最快半日就送達街市讓市民買到最新鮮產品，而進口產品則需要在作物還未成熟時進行採摘，作物的新鮮及營養程度尚未達至最佳。

漁業方面，漁護署漁業主任陸家謙表示，在漁業產品養殖方面，採用了許多高科技技術，例如無人機採集水體、水循環系統，表示這些技術可以有效保障採集人員安全及方便人員操作。在漁展區，市民可透過VR仿如親身到訪漁護署東龍洲的現代化海產養殖示範場。展區內還設有無人機及顯微鏡，讓市民了解現代化收取水樣本的方法及即場嘗試檢測水中的浮游植物。