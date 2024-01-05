屯門區議會爭辯地區打卡點　千島湖存危險　浩和街景色有差別

施政報告提出18區設置打卡點，屯門民政處已諮詢「地區青年社區建設委員會」，並揀選3個地點設置富有地區特色的打卡地標，包括彩虹欄杆、千島湖及浩和街。屯門區民政專員關可臨表示千島湖的打卡位將配合自然環境，不然「九唔搭八」市民也不會接受；而浩和街的景色最近有較大差別，加上查詢時浩和街位置或有其他用途，因此有其他後備地點，如屯門古砲和青山寺。

區議員陳浩庭表示打卡點雖然漂亮，但需要一定「腳骨力」才能到達，而且要有相關配套，如廁所、完整道路。他又指年輕人希望有沈浸式體驗，或可和非政府機構合作增加導賞團，以及在道路上加設講解歷史的設施。

曾任屯門區議會主席的委任區議員陳有海表示，千島湖打卡點較為危險，而且欄杆較低，需要在不影響風景和安全之間取得平衡，地台也需要重鋪，因現時凹凸不平非常嚴重。至於後備方案，他指屯門古砲位置一開始未有打卡的考慮，因此需要完善配套，遊客打卡後也可在旁購買海鮮。

而區議員崔景恒表示訂立打卡位後，或可考慮日後設置墟市，和在大型節日如7.1、10.1舉辦活動。針對交通問題，區議員李超雄表示打卡點附近有很多交通工程進行中，而這些位置的交通也十分不便。區議員巫成鋒詢問打卡點會否定期改變，關表示千島湖一年四季「自動有唔同風景」，也不打算做很大的改變，他也指打卡位原本在施政報告提出，只為展現當區特色。