攜雷射筆港鐵站示威　售貨員被判囚五個月兩星期

2019年8月31日晚上，有示威者在港鐵太子站及油麻地站內聚集。其中一名男子當場被捕，之後執法人員在現場檢取了一個背包，內藏他的身份證，以及雷射筆、彈射器等物品。經審訊後，早前被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪罪成，押後至今（5日）在九龍城裁判法院判刑。裁判官指，被告背景良好，有悔意，接納是因社會風氣才犯案，與其本身的性格不符，終判他入獄5個月兩星期。

27歲被告馬俊仁，報稱任職售貨員。他被控於2019年8月31日在港鐵油麻地站月台，管有一個能發出雷射光束的裝置、一個錘子連一把摺刀、一把彈射器、64粒鋼珠、53粒塑膠珠及21粒波子。裁判官判刑時指，沒證供顯示被告曾經使用有關武器，以6個月兩星期監禁為起點，考慮到被告事隔4年才被檢控，額外減刑1個月，總刑期為5個月兩星期。

控方案情提到，執法人員當日到港鐵油麻地站掃蕩，期間着月台升降機內的市民步出接受搜查。被告於升降機外被捕。涉案背包及後在升降機附近被發現，內有雷射筆等，亦發現被告的身份證和個人八達通卡。法庭考慮到背包當時是並非打開，裁定背包內的物品均為被告所管有，被告攜有物品是作傷人用途，判被告罪成。

案件編號：KCCC1430/2023