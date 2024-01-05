議員倡推折扣券　吸引旅客留港消費

針對早前大批內地遊客參加跨年倒數後滯留事件，當局表示或延長關口通關時間，但有意見認為做法將無法扭轉香港旅遊業的困境，有議員則建議當局推出折扣券，提高透過旅客在港時消費和過夜留宿意欲，為本港的零售業和酒店業帶來刺激作用。

議員何敬康向當局提出推動「訪港旅客消費折扣券」計劃，以刺激旅客留港住宿及在港消費。當中包括遊客可憑在港零售消費、食肆用餐等的有效單據，兌換當中消費額10至15%面值的酒店住宿折扣券，讓遊客可在入住香港的酒店時使用。若來港遊客已預先訂購入住香港的酒店，則可憑證名已付款的消費單據可享有兌換在港消費券的資格，而以這方式兌換的消費券，則可在本港的零售店舖消費、食肆用餐等情況時使用。

為進一步激起遊客的消費意欲，他建議憑單據可兌換消費券面值的比率以累進方式計算，例如以$1,000為門檻，當遊客消費滿$1,000，即可兌換$100(即消費總額的10%)消費券，滿$3,000或以上時，可享兌換15%面值，即$450的消費券；並需持有有效的電子單據，亦可累積多張單據使用，可兌換的消費券面值為集合張單據後的消費總額。