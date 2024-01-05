年尾推電子駕駛執照　揸車毋須帶實體牌

擾攘多時的電子車輛牌照將於今年推出。運輸署今日(5日)表示，將於今年起，推出電子牌照措施及牌照服務新安排，包括最快今年中推出電子車輛牌照，屆時紙本車輛牌照將不再印有屆滿日期，每次續牌後，資料會經電子系統更新，車主毋須更換新的紙本車輛牌照。同時，牌照屆滿前亦會透過電子聯絡方式，以電郵或短訊向車主發送續牌提示，車主亦可透過署方設立的網上平台，免費查詢車輛牌照的屆滿期限。

運輸署亦將於今年底至明年初，推出可代替實體駕駛執照的電子駕駛執照。駕駛執照持有人完成身份認證程序後，可登入電子駕駛執照專屬流動應用程式。電子駕駛執照顯示的資料與實體執照相同，並附有加密二維碼，執法人員可通過流動裝置核實電子駕駛執照。運輸署仍會繼續發出實體駕駛執照，駕駛者可選擇攜帶實體或電子駕駛執照。

此外，牌照事務處正推行駕駛執照相關服務的派籌輪候系統，除了現有的九龍牌照事務處，計劃將派籌系統擴展至香港、觀塘及沙田牌照事務處，4間牌照事務處每個工作天合共設有980個籌號，持有籌號的申請人可掃描籌號上的二維碼，即時得知叫號的最新情況，毋須留在牌照事務處等候。運輸署助理署長(行政及牌照)郭惠英指，現時市民一般需要在拍照事務處大堂輪候1至2小時，料派籌系統可以縮短輪候時間至30分鐘。

運輸署亦將於今年中，推出名為「牌證易」的一站式網上電子牌照平台，以儀錶板方式顯示用戶資料，包括查看車輛及駕駛執照相關牌證的資料及屆滿日期、違例駕駛記分的記錄、接收運輸署向車主及駕駛者發出的提示訊息等。運輸署亦正構建網上車輛登記號碼拍賣平台，，初期會試行拍賣普通車輛登記號碼，每月舉行2次拍賣，每次為期7日，最快今年底推出。

提到近日6名外勞司機考試路試僅2人合格，運輸署署長李頌恩指，現有的數據太少，所反映的路試合格率不夠精準，署方會就考試培訓與業界保持溝通。她強調，無論本地或外地司機，考試準則都是一樣，亦不會輕易調整考試內容，以保證市民安全。

運輸署早前透露，將於尖沙咀加拿芬道與加連威老道交界，以及沙田沙角街與逸泰街交界兩個十字路口，試驗設立「對角行人過路處」。李頌恩表示，不少城市均有行人過路設施，署方希望試驗在香港推行的可行性，冀在繁忙路段方面市民，又指將評估對車輛流量的影響，料最快今年上半年開始實驗計劃。