外勞司機駕駛考試合格率低　業界指充足培訓不可少

香港專綫小巴司機不足，政府在去年7月接受公共小巴及客車業輸入共1700名司機，已經有約30名專綫小巴外勞司機抵達香港，但6名準司機參加考試後，僅有2人獲通過。綠色專線小巴總商會主席蘇世雄今日（5日）表示，外勞專綫小巴司機合格率不高，主要因為多年來駕駛左軚車一時之間難以適應和轉彎，而且道路及交通知識亦有不同。他認為合格率較低反而是「好事」 可以進行較長時間的培訓，培訓時間不會太倉卒。

蘇世雄在電台節目表示，外勞司機的駕駛經驗與本地司機相若，且考試方式亦與一般港人無異，他認為培訓外勞司機的時間不能太倉卒:「我哋承辦商係急於用人，但係都唔可以急於一時」。他又指，考官並沒有透露較易出錯的項目，惟司機「佢哋點肥佬自己心裏有數」，不合格仍可重新考試，但因輸入司機等待考試須由僱主自行承擔其薪酬，考試的費用及時間勢必增加僱主壓力。

他建議設置期限或限制考試次數，又指出僱主如若真的急於用人或是司機本身的駕駛技術有問題，倒不如直接從內地換人。

至於聘請成本方面，蘇世雄指出如聘請10個人，在香港租宿舍都至少需要三房一廳，約2萬元，計算下來每人需付2000多元，如需要考三至四次，額外成本可達數千元。

被問及如駕駛路線接近關口，司機可否在內地居住。蘇世雄指需視乎承辦商路線，如若公司行車配額為關口附近路線，可即日來回，相信司機居住在內地可行，只需補貼車馬費，但若司機駕駛的是市區路線則需在港居住。