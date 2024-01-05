灣仔區會首次大會討論垃圾徵費問題　市民大多不知道計劃

有市民認為垃圾徵費計劃是政府在巧立名目收錢。(曾卓琳攝)

灣仔第一次區議會大會於今日（5日）舉行，當區民政專員希望議員可收集市民對都市固體廢物收費的意見，有議員表示早前已收集部分意見，直言大部分均不知道計劃，且市民認為政府在巧立名目收錢，更有議員表示設立舉報機制，讓全民減廢計劃變成「全民篤灰計劃」，引起鄰里爭吵，質疑如何獲得「幸福感」。

區議員劉佩珊表示自己在12月底收集意見時，發現大部分市民不知道要收費，認為4月1號直接執行會有麻煩。另一區議員林偉江也表示市民覺得計劃擾民，更有人認為政府在巧立名目收錢，因此認為政府應在宣傳上強調垃圾徵費實施後有什麼成效。

計劃實施後，市民如發現有人未有使用制定袋，可透過不同渠道舉報，議員林偉文指此舉讓全民減廢計劃變成全民篤灰計劃，稱計劃或會造成鄰里爭吵，詢問市民如何獲得幸福感。

計劃又指即便物管公司在每個樓層使用大指定膠袋收集垃圾，市民也需要使用小指定膠袋，議員李文龍稱計劃將所有責任放在物管公司、法團，質疑環保署「做緊乜嘢」，而議員李碧儀也指此舉是不公道的做法，質疑若發生違規情況是否要問責法團，又詢問三無大廈應如何派發指定袋。

高級環境保護主任程健宏回應指現時政府不斷對法團、物管公司進行網上培訓，當中包含如何處理大型垃圾，未來也有承辦商將指定袋派發至三無大廈，又指希望住戶自己買袋更加「肉痛」達到減廢目的，因此不建議物管公司再購買大指定袋，但可使用透明袋套在最外面作收集之用，如清潔人員發現有垃圾未使用指定袋，需要將垃圾放回指定袋。