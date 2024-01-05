隱瞞與投標公司營運者屬親戚　香港郵政前助理總經理獲緩刑放生

香港郵政一名前助理總經理，被指就一個預算約500萬港元的項目合約進行招標時，向香港郵政隱瞞其中一間投標公司的營運者為他親戚，最終該公司中標並取得合約。前助理總經理最終被廉政公署拘捕，被控1項公職人員行為不當罪。被告否認控罪，經審訊後今（5日）被暫委法官周燕珠裁定被告罪名成立，並判處監禁6個月但緩刑18個月。法官指考慮到被告過往對香港郵政的貢獻，在事件中亦沒有任何得益，認為可以緩刑處理。

法官裁決時認為被告屬於公職人員，被告亦故意隱瞞且長達兩年多，且積極參與項目，令香港郵政無法全面評估其嚴重性及傷害性，影響香港郵政公信度，並造成嚴重後果。法官最終認為控方已舉證至毫無合理疑點，裁定被告罪成。辯方求情指香港郵政並無任何金錢損失，涉案項目亦順利完成，望可判處被告社服令或緩刑。

被告鄭俊傑（45歲），被控於2016年8月1日至2018年12月11日期間，在執行其公職過程中或在與其公職有關的事上，無合理辯解或理由而故意作出不當行為。控方案情指，被告受僱於EDPS Systems Limited ( 下稱EDPS）。EDPS以定期合約方式，向香港郵政電子服務發展組提供人力資源服務，被告按相關合約被視為政府僱員，案發時其職位為助理總經理。香港郵政於2016年中推出「重建香港郵政網上購物平台」，以投標方式甄選項目承辦商，被告負責評估該項目的預算開支，以及擬備招標文件等。

泰美商業科技有限公司（下稱泰美），為其中1間競投涉案項目的公司，董事為周靄儀及周靄琳，周氏2人為姐妹且與被告是表姐弟關係。被告曾就泰美在香港郵政的簡介會上表現向周靄琳提出意見。香港郵政就該項目的預算為約500萬港元，泰美最終獲判該項目合約。廉署於2018年中接獲投訴指事件涉利益衝突，被告及後被捕。警誡下被告稱未有作披露是因為他認為自己並非政府人員。

案件編號：DCCC 1136/2021