港府將拆河套區新冠隔離營　釋5公頃土地建港深創新及科技園

新冠疫情漸去，但已建成的隔離營及方艙醫院仍未拆卸，佔用珍貴土地資源。港府表示，為推動河套深港科技創新合作區發展，將釋出河套合作區香港園區南端，現時用作社區隔離設施的5公頃土地，以興建港深創新及科技園第1期第1批次的5座大樓。全力建設河套合作區香港園區。該園第1期第1批次發展共涉及8座大樓，首3座大樓正由港深創新及科技園有限公司興建中，並將按原定時間於2024年年底開始陸續落成。

為善用社區隔離設施，港府將有序轉移上述用地上的社區隔離設施至其他合適地方重組再用，主要會轉移至港府的多個工程項目工地，以便用作工地辦公室及相關設施，例如工地員工休息室、物料儲存室等。發展局將安排施工單位短期內開始轉移上述設施，預計今年首季內完成，及後土木工程拓展署將於上述用地展開土地平整工程。

至於河套區中央援港應急醫院，醫院管理局自去年4月起運用該設施作日間放射診斷服務，縮減病人輪候時間和紓緩公立醫院放射科服務壓力。去年10月起，該設施更提供微生物化驗、內視鏡檢驗和睡眠測試等服務，以提升公營醫療服務的服務量。

港府早前已公布元朗潭尾、青衣和新田社區隔離設施的使用安排。經完成所需的改裝工程後，元朗潭尾社區隔離設施由去年10月底起已用作建造業輸入外地勞工的中央宿舍，新田社區隔離設施則由去年11月底起用作舉辦建造業培訓課程和有關工藝測試，而青衣社區隔離設施短期內將提供場地和配套設施予青年制服團體舉辦升旗及步操培訓和其他青年發展相關活動。