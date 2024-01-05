質疑「繽紛」只限晚間　區議員：應發揮地區特色

刺激消費，已成為振興香港經濟的主旋律。元朗區議會今日（5日）討論，元朗巿中心舉辦元•遊匯「夜繽紛」嘉年華、配合天后誕的「夜繽紛」措施、與區內商戶合作推出「夜繽紛消費券」，以及設立打卡點等建議。有與會的區議員質疑，為何「繽紛」要揀晚上，畢竟元朗不是旺角或尖沙咀，而派發消費劵的做法亦不可持續；打卡點方面，有人主張該區會主席扮演美國隊長，惹來哄堂大笑。

區議員余仲良指好多地區都爭相舉辦「夜繽紛」，然而有關做法是否吸引人流，不無疑問，事關元朗予人感覺偏遠，「夜繽紛」之後不像旺角或尖沙咀般可以有下文。他說新興的深度遊趨勢並不限於飲飲食食，而元朗文化應該是賣點，建議可先到文天祥公園參觀，然後踩單車往南生圍，繼而去尖鼻咀，再往流浮山食飯，最後到白泥觀日落，就可以由朝到晚在元朗區消費。他強調發展經濟就是要發揮自己獨特之處，若人人都有的話就沒有意思。

另一區議員湯德駿，認為提振地區經濟專責工作小組討論有關課題之前必需搞清楚，到底旺丁，是否一定會旺財呢？他說嘉年華活動不過是一種呈現方式，應先找出元朗的主題和特色，才進行實務操作，否則難以突圍而出。對於同區內商戶合作推消費劵，做法治標不治本，假如商品吸引力不足，一次優惠之後顧客便不再回頭，做法絕非長遠之策。區議員沈豪傑亦同意推消費劵並不足取，他說目前本港的經濟表現是結構性問題，就算商戶加碼提供優惠，也難以貼近深圳的消費水平。

至於元朗區的打卡地標，元朗民政事務處建議在元朗明渠，利用地點上的二維碼進入虛擬實境(AR)打卡、元朗廣場對出的行人天橋設置平面立體圖象、天水圍公園內加裝富有元朗區特色的藝術裝置，冀增添感官視覺效果，亦能與公園內的現有環境融為一體，營造互相呼應的效果。

會議上有意見認為，要成為打卡地標的條件，必須是「影相靚」，或地點有其故事，對於天水圍公園要加設藝術裝置，需同時具備元朗特色、視覺效果，以及和公園環境融為一體，要達到要求並不容易，擔心該藝術品曲高和寡，知音者少，或淪為笑柄。

區議員劉桂容亦指出，天水圍公園加添藝術裝置「未必人人都睇得明」，元朗明渠打卡之所以動用AR，讓真實世界與虛擬同時呈現於同一個畫面中，明白政府有意將明渠重點打造為賞花熱點，然而有關做法對青年人適用，長者未必。區議員鄧賀年對打卡點另有見解，他說有人「一嚿石頭都影餐懵」，建議舉辦卡通角色扮演，若該區會主席胡天𧙗扮美國隊長派禮物，會大把人「當怪獸咁睇」，如此召集巿民打卡必定成功。

對於區議員的主張，胡天𧙗一笑置之。他說用AR打卡，較應用程式來得方便，但會留受眾的問題，他又同意在天水圍公園添置藝術品，難度的確較高。區內夜繽紛活動和打卡點等將在工作小組繼續討論。