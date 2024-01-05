灣仔區會通過舊灣仔警署　改建為國際調解院總部　

二級歷史建築的舊灣仔警署擬改建為國際調解院總部，今日（5日）灣仔區議會大會中，有議員關注國際調解院總部成立後會否影響當地交通，以及會否開放予市民參觀。灣仔民政專員最後宣布相關建議獲得全體區議員支持通過。

擬議工程計劃的範疇是改建和翻修舊灣仔警署，以便於成功爭取在香港特區設立國際調解院總部後，提供合適場地供日後成立的國際調解院作總部之用，包括為該用地和現存建築物進行翻新工程，以及設置辦公室和調解及相關配套設施等。經翻修的舊灣仔警署將會設有調解設施、會議設施、圖書館、辦公室、安檢區、接待處和／或等候區、後勤輔助設施／儲存區，和露天停車場等。

會上多位議員關注灣仔交通情況，當局表示國際調解院將來的使用者主要包括來自不同國家的代表、企業代表及專業人士，他們會使用調解設施進行調解程序、參與會議和培訓、以及進行訪問。根據政府委託顧問進行的交通覆檢報告，在項目施工期及將來運作期間所產生的車流量並不高，預計不會對附近的交通網絡構成負面的影響。針對會否開放參觀，當局表示贊成決定，但實際上調解院總部未必落戶香港，也會有保安考慮，日後成立後有決策機關，會再和機關商量是否開放，或會有展覽區、網上展覽等。