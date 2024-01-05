3歲男童疑本地感染麻疹　上月底於太子乘直通巴往返珠海

衞生署衞生防護中心今日(5日)公布一宗本地麻疹個案，患者為一名過往健康良好的3歲男童，他自上月22日起發燒，同日向私家醫生求診，情況好轉，但其後有咳嗽、流鼻水及出疹，並於上月28日到廣華醫院急症室求醫，同日入院。病人經治療後情況穩定，已於本周二(2日)出院。病人於發病期間曾於太子乘坐直通巴往返珠海，中心正追蹤接觸者，並設查詢熱線。

病人的血液樣本經檢測後，證實帶有麻疹病毒免疫球蛋白M抗體。他曾接種麻疹疫苗，於潛伏期內沒有外遊，他的3名家居接觸者現時沒有病徵。但根據病人家人提供的資料，病人於病毒傳染期內曾到訪內地，他曾於上月27日上午約10時35分從太子上海街乘坐由「環島中港通」營運的跨境旅遊巴士，前往珠海市橫琴新區富祥灣，並於翌日下午約5時50分乘坐直通巴返港。

衞生防護中心正追蹤接觸者。中心指，麻疹傳染性極高，因此在交通工具等較擠迫環境會有較高傳播風險。由於未能知悉所有曾於上述時段乘坐相關路線乘客的聯絡資料，中心已設立查詢熱線（2125 2374），並呼籲相關乘客致電熱線，中心會提供適切評估和建議。熱線於明日(6日)及後日(7日)上午9時至下午1時運作，並會由下周一(8日)起逢星期一至五上午9時至下午5時30分運作，公眾假期除外。

麻疹由麻疹病毒引起，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，透過被鼻喉分泌物弄污的物件傳播的機會則較低。病人從出疹前4日至出疹後4日內可把病傳染給別人。中心指，麻疹的潛伏期為7至21日，病徵包括發燒、皮膚出紅疹、咳嗽、流鼻水和眼紅等。當出現相關病徵，市民應戴上外科口罩，停止上班或上學，避免前往人多擠逼的地方和避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。懷疑受感染的人士應盡早向醫生求診，並告知醫護人員有麻疹接觸史。