市民用公營健康服務需先有醫健通　港府18間郵局設開戶服務力谷

港府宣布，為配合本年起市民使用政府健康服務將陸續需要登記開設醫健通戶口，當局已於18間指定郵政局推出醫健通開戶服務，巿民只需攜同其身分證明文件到郵政局，職員便會協助市民進行登記，並即場核實身分以完成開戶程序。

設有醫健通開戶服務櫃位的指定郵政局包括郵政總局、七姊妹郵政局、香港仔郵政局、灣仔郵政局、深水埗郵政局、機利士路郵政局、觀塘郵政局、黃大仙郵政局、尖沙咀郵政局、葵芳郵政局、石湖墟郵政局、將軍澳郵政局、沙田中央郵政局、大埔郵政局、荃灣郵政局、屯門中央郵政局、元朗郵政局，以及東涌郵政局。

除了上述郵政局外，巿民亦可繼續利用現有多項途徑開通醫健通戶口，包括透過「智方便」流動應用程式於網上進行一站式登記及核實開戶；於醫健通網站登記，然後攜同身分證明文件親身到醫院管理局或衞生署轄下的63個電子健康紀錄登記站、8個醫健通流動登記站、約4 800個私營醫護機構服務地點，以及位於九龍灣的電子健康紀錄申請及諮詢中心進行核實開戶；攜同身分證明文件，直接親身前往上述地點登記及核實開戶；以及到各個地區康健中心登記成為會員並開通醫健通戶口。