牙科畢業生擬實習一年始獲註冊　青少年護齒計劃明年初推出

政府擬修訂《牙醫註冊條例》，建議要求本地牙科畢業生須於公營醫療機構實習1年才能正式註冊，並同時考慮規定在指定機構服務一定年期，並引入非本地培訓牙醫，經有限度註冊在公營機構提供服務。醫務衞生局常任秘書長陳松青今早(6日)出席電台節目時，指當局會加強本地培訓，增加輔助牙科專業人員，包括與職業訓練局商討增加牙齒衞生員的培訓名額，以應付洗牙及輕度補牙工作。

長者醫療券在使用1000元作預防疾病用途後，可額外獲500元資助，陳松青透露正計劃擴展醫療券在內地使用範圍，涵蓋至深圳牙科醫療服務機構。目前收到不同機構表達有興趣。另外，關愛基金長者牙科服務資助與鑲假牙相關的要求會在今年第三季取消，服務將擴展至補牙等服務。

青少年護齒共同治理先導計劃方面，陳松青表示，計劃目的是推動青少年預防性牙科護理服務。目前小學生可透過學童保健檢查牙齒，期望新的先導計劃可培養中學生定期檢查牙齒習慣，推動牙齒護理教育。牙齒護理服務費用較治療便宜，期望由政府提供部分補貼，制訂市民可負擔的價錢。當局今年內與業界商討制訂細節，最遲明年年初推出。